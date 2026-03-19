Meteoroloji Uyardı! Bayramda Hava Nasıl Olacak?

Ramazan Bayramı'nda milyonlarca kişi bayramda hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19–22 Mart 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımlayarak bayram haftasına ilişkin beklentileri paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm iller için gün gün bayram haftası hava durumu tahminleri belli oldu. 2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek. Bayram günlerinde Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının çok yüksek seviyelere çıkması beklenmiyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre, 19 Mart Perşembe günü yani Arife Günü itibarıyla etkisini göstermeye başlayacak olan yağışlı hava dalgası, kısa sürede ülkenin büyük bölümüne yayılacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlere göre Ramazan Bayramı süresince Türkiye genelinde serin ve yağışlı bir hava etkili olacak. Bayram boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin birkaç derece altında seyretmesi bekleniyor. Tahminlere göre yağışlar çoğu bölgede yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Ancak ülkenin iç kesimlerindeki yüksek rakımlı alanlar ile doğu bölgelerinde yağışın zaman zaman karla karışık yağmur ve kar olarak etkili olabileceği belirtiliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hazırladığı son hava durumu değerlendirmesinde Ramazan Bayramı dönemine ilişkin tahminleri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinin 18 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine girmesi bekleniyor. Bu sistemin kısa sürede ülkenin büyük bölümüne yayılacağı tahmin ediliyor. Özellikle 19 Mart Arife Günü ile 20-21-22 Mart tarihlerini kapsayan bayram günlerinde yurt genelinde yağışlı ve serin havanın etkili olması öngörülüyor. Tahminlere göre yağışlar çoğu bölgede yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Bununla birlikte iç kesimlerin yüksek rakımlı bölgeleri ile doğu illerinde yağışların zaman zaman karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkisini gösterebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle bayram süresince seyahat edecek vatandaşların hava koşullarını takip etmeleri ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.Arife Günü (19.03.2026 Perşembe): Ülke genelinin çok bulutlu, İzmir, Aydın Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Bayramın 1. günü (20.03.2026 Cuma): Ülkemiz genelinin yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Bayramın 2. günü (21.03.2026 Cumartesi): Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve İzmir ve Aydın çevreleri dışında yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.Bayramın 3. günü (22.03.2026 Pazar): Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, İzmir, Aydın ve Erzurum çevreleri dışında ülke genelinin yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.İşte 20-21-22 Mart 2026 Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahminleri...ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:Perşembe: 5 ila 7 / 8 ila 10 dereceCuma: 3 ila 5 / 9 ila 11 dereceCumartesi: 4 ila 6 / 14 ila 16 derecePazar: 3 ila 5 / 8 ila 10 dereceİSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları:Perşembe: 7 ila 9 / 9 ila 11 dereceCuma: 6 ila 8 / 9 ila 11 dereceCumartesi: 7 ila 9 / 11 ila 13 derecePazar: 6 ila 8 / 9 ila 11 dereceİZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, bayramın 1. günü sağanak yağışlı.En düşük / En yüksek hava sıcaklıklarıPerşembe: 6 ila 8 / 16 ila 18 dereceCuma: 8 ila 10 / 12 ila 14 dereceCumartesi: 6 ila 8 / 14 ila 16 derecePazar: 6 ila 8 / 14 ila 16 derece