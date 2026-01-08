İstanbul’da fırtına alarmı: 350 ihbar, seferler iptal, Boğaz kapatıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli rüzgâr ve fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Valiliği, fırtına nedeniyle gün boyunca çok sayıda olaya müdahale edildiğini açıkladı.FIRTINA SABAH 05.00'DA BAŞLADI 350 İHBAR GELDİValilikten yapılan bilgilendirmeye göre, saat 05.00 itibarıyla etkisini göstermeye başlayan fırtına nedeniyle sabah saatlerinden 18.00'e kadar toplam 350 ihbar alındı. İhbarların 45'i ağaç devrilmesi, 89'u çatı uçması, 214'ü tehlike arz eden parça, 1'i metruk bina çökmesi ve 1'i istinat duvarı çökmesi şeklinde kayda geçti. Olaylara AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale ederken, fırtınaya bağlı olarak bir vatandaşın hafif yaralandığı bildirildi.BOĞAZ KAPATILDI DENİZ ULAŞIMI TAMAMEN DURDUFırtına ulaşımda da aksamalara yol açtı. İstanbul Boğazı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı; saat 17.00 itibarıyla yeniden açıldı. Deniz ulaşımında ise İDO, BUDO ve Şehir Hatları'na bağlı tüm seferler iptal edildi.97 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ 45 TEKNE ZARAR GÖRDÜHavayolu ulaşımı da olumsuz etkilendi. İstanbul Havalimanı'nda 64, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 33 sefer iptal edildi. Ayrıca fırtına nedeniyle Tuzla'da 37, Pendik'te 7 ve Kartal'da 1 olmak üzere toplam 45 teknenin zarar gördüğü açıklandı. Valilik, fırtınanın gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları çatı uçmaları, karbonmonoksit ve doğalgaz zehirlenmeleri ile su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.