Yollar yine kilit! Trafik yoğunluğu oluştu

Haftanın ilk iş gününde trafik, İBB trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 08.30 itibariyle yüzde 63 olarak ölçüldü.

Ekleme: 5.01.2026 - 09:25 Güncelleme: 5.01.2026 - 09:25 / Editör: Fehmi Öztürk
Yeni yılın ilk haftasında ve haftanın da ilk gününde kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.

YÜZDE 63 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İBB trafik yoğunluk haritasına göre İstanbul genelinde saat 08.30 itibariyle trafik yüzde 63 olarak ölçülürken, Anadolu Yakası'nda yüzde 60 olduğu belirlendi.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI

Kadıköy D-100 Karayolu'nda ise sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.