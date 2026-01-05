Yapay Zeka İşinden Etti!

Dünyaca ünlü yemek teslimat platformu DoorDash, bir kuryenin yapay zeka tarafından oluşturulan sahte görselleri kullanarak teslimat yapılmış gibi gösterdiği yönündeki iddiaları doğruladı. ABD'nin Austin kentinde yaşayan Byrne Hobart isimli bir kullanıcı, siparişinin aslında hiç gelmediğini ancak sistemde teslim edildi olarak göründüğünü fark etti. Hobart, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kuryenin siparişi kabul ettikten hemen sonra yapay zeka ürünü bir fotoğraf yükleyerek teslimatı tamamladığını bildirdi.Olayın detaylarına göre kurye, müşterinin kapısının önünde sanki bir paket varmış gibi görünen sahte bir görsel oluşturdu. Hobart, paylaşılan fotoğrafta sol tarafta yapay zeka ile üretilmiş bir paket olduğunu, sağ tarafta ise kendi kapısının gerçek fotoğrafının yer aldığını belirtti. Sosyal medyada hızla yayılan bu olaydan sonra, aynı bölgede yaşayan başka bir kullanıcı da aynı isimli kurye tarafından benzer bir yöntemle dolandırıldığını dile getirerek olayın münferit olmadığını kanıtladı.Dolandırıcılığın teknik boyutu hakkında bazı çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Hobart, kuryenin muhtemelen hacked bir hesap ve modifiye edilmiş bir telefon kullanarak sisteme sızdığını öne sürdü. Kuryenin, müşterinin kapısının fotoğrafına ise platformun eski teslimatları gösteren bir özelliği üzerinden ulaştığı tahmin ediliyor. Bu durum, teslimat uygulamalarındaki güvenlik açıklarının yapay zeka teknolojisiyle nasıl birleşebileceğini açıkça gösteriyor.DoorDash sözcüsü konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada, olayı hızla incelediklerini ve söz konusu kuryenin hesabını kalıcı olarak platformdan uzaklaştırdıklarını duyurdu. Şirket, mağdur olan müşterinin zararının tamamen karşılandığını ifade etti. Platformda bu tür kötü niyetli faaliyetlere karşı sıfır tolerans politikası izlendiği belirtilirken, teknoloji ve insan denetiminin bir arada kullanılarak güvenlik önlemlerinin artırılacağı vurgulandı.