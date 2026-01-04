Müşteriyi Darbeden Kasiyer Tutuklandı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaos anları...Adnan Menderes Bulvarı'nda kuruyemişçiden alışveriş yapan S.T., ödeme esnasında sırada bekleyen başka müşteriyle tartıştı.Tarafları sakinleştirmek isteyen iş yeri çalışanı K.Ö. ile S.T. arasında kavga çıktı.Bu sırada aldığı darbeyle düşen S.T., başını beton zemine çarpıp yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.K.Ö., gözaltına alınırken olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.Öte yandan sıra kavgasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.Kamera kaydında, kasiyer Kenan Ö.'nün kavga sırasında tekme ve yumruk attığı Serkan T.'nin yere düştüğü anlar yer aldı.Kenan Ö.'nün tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.