Alkollü Sürücü Polisten Polis İstedi!

Antalya'da Süleyman Y. U. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına düştü.Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüyü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.Ancak sağlık ekiplerinin müdahale etmek istemesi üzerine sürücü muayeneyi reddederek ekiplere zor anlar yaşattı.Bunun üzerine polis ekiplerince alkol testi yapılmak istenen sürücü, bu talebe de direnince bölgeye takviye ekip çağrıldı.Polis ekiplerine 'Paşam, emmi oğlu' diye hitap eden alkollü sürücü, kendisini ikna etmeye çalışan polislerden 'Emniyeti arayın, polis ekipleri buraya gelsin' talebinde bulundu.Kazayı duyduktan sonra bölgeye gelen yeğenine ise, 'Ben burada kaza yaptım, şarampole yuvarlandım. Sen niye beni aramadın emmi oğlu' diyerek sitem etti.Kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlatan ve uzun süren çabaların ardından ikna edilen alkollü sürücü, polis ekip aracıyla alkol testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.Öte yandan, alkollü sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine defalarca el konulduğu ve şu anda da ehliyetsiz olduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.