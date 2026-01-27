Muğla Akyaka Dünya Basınında!

Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi, her mevsimde ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.Özellikle Akyaka'nın yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek Gökova Körfezi'ne akan Kadın Azmağı, doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor.Bin 200 metre uzunluğundaki azmağın serinliği, su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıkları, su üzerinde süzülen ördekleriyle görsel şölen sunuyor.NASA'nın, 22 Nisan 2021'de Dünya Günü'nde Instagram hesabından 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' ifadesiyle paylaştığı Kadın Azmağı'nın yer aldığı Muğla'nın dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi, ayrıca BM Turizm Örgütü tarafından düzenlenen 'En İyi Turizm Köyleri' girişimi kapsamında doğal ve kültürel mirası ile sürdürülebilir turizm anlayışı sayesinde dünyanın önde gelen destinasyonları arasında gösterildi.Akyaka Mahallesi, İngiliz The Guardian'da yayımlanan yazıyla bir kez daha dünya gündemine taşındı.İngiliz The Guardian'da köşe yazarı Annabelle Thorpe, kaleme aldığı yazısında Akyaka Mahallesi'ni, gösterişten uzak yapısı, yavaş yaşam temposu ve doğayla kurduğu güçlü bağ sayesinde kitlesel turizme direnen ender sahil kasabalarından biri olarak tanımladı.Thorpe, Akyaka'nın hala gerçek bir tatil hissi sunduğunu vurgularken, son ziyaretinde yaşadığı bir anın kasabanın ruhunu özetlediğini, gün batımında plajda şezlongların toplanması, restoranların akşam servisine hazırlanması ve sahilde örgü ören üç Türk kadının görüntüsünü, 'Tam olarak olmak istediğim yer burası.' olarak anlattı.Gökova Körfezi'nin doğu ucunda yer alan Akyaka'nın kendisi için yeni bir keşif olmadığını belirten Thorpe, kasabayla yaklaşık 30 yıl önce tatil temsilcisi olarak çalıştığı dönemde tanıştığını, aradan geçen yıllara rağmen Akyaka'nın büyük ölçüde değişmeden kalmasının, en büyük ayrıcalığı olduğunu ifade etti.Yazısında; yeni konutlar, küçük oteller ve genişletilen plajlara rağmen Akyaka'nın hala yavaş, biraz derme çatma ama son derece otantik bir ruha sahip olduğunu kaleme alan Thorpe, bu durumun kasabanın 'Sakin Şehir' ağına dahil olmasıyla yakından ilişkili olduğuna değindi.Thorpe, Akyaka'nın mimari kimliğinde Türk şair ve mimar Nail Çakırhan'ın önemli bir yeri olduğunu, 1970'lerde geleneksel Osmanlı mimarisini yerel malzemelerle harmanlayan Çakırhan'ın yaklaşımının bugün de belirleyici olduğunu, ahşap balkonlu ve begonvillerle süslü evlerin Akyaka'nın simgesi haline geldiğini yazdı.Thorpe, Akyaka'da büyük ve her şey dahil otellerin bulunmamasının, yerel yaşamın korumasında önemli rol oynadığını, ziyaretçilerin Azmak Nehri kıyısındaki balık restoranlarında vakit geçirdiğini, orman içi patikalarda yürüyüş yaptığını ve sahilde sakin bir tatil deneyimi yaşadığını aktardı.Thorpe'un yazısında Akçapınar Plajı da öne çıktı. Mayıs-Kasım ayları arasında etkili olan rüzgarlar sayesinde bölgenin, kite sörfü ve wingfoiling için Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline geldiği belirtildi.Sığ ve kumluk yapının, özellikle yeni başlayanlar için ideal olduğu vurgulandı.