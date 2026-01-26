Üzerine Kedi Düştü Dava Açtı!

İstanbul'daki bir özel hastaneye B.B., boğaz ağrısı ve halsizlik şikayetiyle başvurdu.Yapılan tetkiklerin ardından serum tedavisi uygulanmasına karar verildi.Sedyede tedavisi sürdüğü sırada, tavandaki metal kapak, içinde bulunan bir kediyle birlikte hastanın üzerine düştü.Metal kapağın düşmesi sonucu B.B.'nin sol frontal saçlı derisinde 1'er milimetrelik iki sıyrık oluşurken, tetanos aşısı yapıldı.Olay, hastane hekimlerince tutanakla kayıt altına alındı.Kedinin tırmalaması ve kuduz riski nedeniyle Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne yönlendirilen B.B.'ye, burada kuduz aşısı ile antikor tedavisi uygulandı.Tedavisinin ardından B.B., avukatları A. İslam Gezer ve Elif Büşra Berber aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. Avukatlar, ayıplı hizmet verildiği gerekçesiyle 250 bin lira manevi tazminat istemiyle tüketici mahkemesine başvurdu.Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 7'nci Tüketici Mahkemesi, sulhe teşvik etti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmedi. Davalı hastane avukatı, davanın reddini talep etti.Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek hastanenin, B.B.'ye yasal faiziyle birlikte 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.