Kentte sosyal medya ünlüsü 45 yaşındaki Bakır Minare ile kalfası İsmail Polat, çalıştıkları kasap dükkanında uğradıkları silahlı saldırı nedeniyle yaralandı.

Ekleme: 25.01.2026 - 10:00 Güncelleme: 25.01.2026 - 10:12 / Editör: Erhan Şimşek
Fenomen Kasaba Silahlı Saldırı!Şanlıurfa'nın Pınarbaşı Mahallesi'nde, silahlı saldırı olayı meydana geldi.

Kasap Bakır Minare ile kalfası İsmail Polat, çalışırken dükkana gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

Ayaklarından yaralanan Minare ile kalfası, kanlar içinde yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılara ilk müdahaleyi komşu esnaf yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Tedaviye alınan Bakır Minare ile kalfası İsmail Polat'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırganların eşkalini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.