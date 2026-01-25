Altın Rekor Üstüne Rekor Kırdı!
Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler, küresel piyasalardaki dalgalanmaları dikkatle izliyor.
Vatandaşlar güne başlarken 25 Ocak Pazar altın fiyatlarındaki güncel durumu mercek altına aldı. Özellikle yatırımcılar ve tasarruf yapmak isteyenler, “Çeyrek altın bugün ne kadar?” ve “Gram altın kaç TL oldu?” sorularına yanıt arıyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, altın fiyatlarını yakından etkiliyor. İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela operasyonu ve Grönland yaklaşımı gibi nedenlerden dolayı yatırımcı güvenli liman olarak altına yöneliyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl en az iki kez faiz indirimine gideceğine yönelik piyasa öngörüleri, altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Singapur merkezli UOB bankası ise artan jeopolitik riskleri gerekçe göstererek 2026 yılı altın tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bankanın yeni projeksiyonuna göre altın fiyatlarının 2026'nın son çeyreğinde 5 bin dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Aralık ayına ilişkin “Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları” raporunu yayımladı. Rapora göre, geçen yıl yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan araç külçe altın oldu.
KAPALI ÇARŞI GRAM ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
GRAM ALTIN ALIŞ: 7.017 TL
GRAM ALTIN SATIŞ: 7.103 TL
25 OCAK CANLI ALTIN FİYATLARI
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:4.981,01
Ons altın satış (USD) fiyatı:4.982,57
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı:6.940,03 TL
Gram altın satış fiyatı:6.940,85 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın alış fiyatı:11.200,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:11.455,00 TL
YARIM ALTIN FİYATLARI
Yarım Altın Alış: 22.330,18 TL
Yarım Altın Satış: 22.910,64 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:46.432,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:47.126,00 TL
TAM ALTIN FİYATLARI
Tam altın alış fiyatı:44.807,54 TL
Tam altın satış fiyatı:44.680,19 TL
