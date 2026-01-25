Altın Rekor Üstüne Rekor Kırdı!

Vatandaşlar güne başlarken 25 Ocak Pazar altın fiyatlarındaki güncel durumu mercek altına aldı. Özellikle yatırımcılar ve tasarruf yapmak isteyenler, “Çeyrek altın bugün ne kadar?” ve “Gram altın kaç TL oldu?” sorularına yanıt arıyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, altın fiyatlarını yakından etkiliyor. İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela operasyonu ve Grönland yaklaşımı gibi nedenlerden dolayı yatırımcı güvenli liman olarak altına yöneliyor.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl en az iki kez faiz indirimine gideceğine yönelik piyasa öngörüleri, altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Singapur merkezli UOB bankası ise artan jeopolitik riskleri gerekçe göstererek 2026 yılı altın tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bankanın yeni projeksiyonuna göre altın fiyatlarının 2026'nın son çeyreğinde 5 bin dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Aralık ayına ilişkin “Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları” raporunu yayımladı. Rapora göre, geçen yıl yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan araç külçe altın oldu.GRAM ALTIN ALIŞ: 7.017 TLGRAM ALTIN SATIŞ: 7.103 TLONS ALTIN FİYATLARIOns altın alış (USD) fiyatı:4.981,01Ons altın satış (USD) fiyatı:4.982,57Gram altın alış fiyatı:6.940,03 TLGram altın satış fiyatı:6.940,85 TLÇeyrek altın alış fiyatı:11.200,00 TLÇeyrek altın satış fiyatı:11.455,00 TLYarım Altın Alış: 22.330,18 TLYarım Altın Satış: 22.910,64 TLCumhuriyet altını alış fiyatı:46.432,00 TLCumhuriyet altını satış fiyatı:47.126,00 TLTam altın alış fiyatı:44.807,54 TLTam altın satış fiyatı:44.680,19 TL