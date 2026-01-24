Gerilim Zirveye Yükseldi! Birçok Uçuş İptal Edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a doğru giden büyük bir Amerikan filosunun bulunduğunu söylemesiyle Ortadoğu'daki gerilim zirveye ulaştı. İsrail'in muhtemel saldırılara hazırlık yaptığı iddiaları da Avrupa ülkelerinin bölgeye ilişkin önlemlerini beraberinde getirdi. Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın ardından KLM ile Air France, pazar gününe kadarki Ortadoğu uçuşlarını iptal etti.İsrail basınındaki haberlere göre her iki havayolu şirketi de gelecek günlerde İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılacak bazı uçuşları da durdurdu. Air France iptal kararına gerekçe olarak 'Ortadoğu'daki mevcut duruma' işaret etti.Bu gelişme, ABD'nin İran'a yönelik bölgede askeri yığınağını artırdığı açıklamalarının ardından geldi. Alman havayolu şirketi Lufthansa da geçen hafta, ABD ile İran arasındaki gerginliğin artması nedeniyle Ortadoğu uçuşlarında kısıtlamalar getirmişti.ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek bölgeye büyük bir donanma filosu gönderildiğini açıklamasına, İran yönetiminden sert tepki geldi.İranlı üst düzey bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD'nin herhangi bir saldırısının 'topyekün savaş' sayılacağını belirterek, 'Bu sefer, ister sınırlı, ister sınırsız, ister hassas, ister kinetik, ne derlerse desinler, herhangi bir saldırıyı bize karşı topyekün bir savaş olarak değerlendireceğiz ve bunu çözmek için mümkün olan en sert şekilde karşılık vereceğiz' uyarısında bulundu.İranlı yetkili, ülkesinin kendini savunmasının bir zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, 'ABD'nin süregelen askeri tehdidi altında olan bir ülkenin; saldırıyı püskürtmek ve mümkünse, İran'a saldırmaya cüret eden her kime karşı olursa olsun dengeyi yeniden tesis etmek için elindeki her türlü imkanın kullanılmasını sağlamaktan başka seçeneği yoktur' değerlendirmesinde bulundu.