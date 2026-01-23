Borsa güne rekorla başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 12.851,49 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,70 puan ve yüzde 0,57 yükselişle 12.924,20 puana çıkarak rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,15 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerdeki nispi azalma ve ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik göstergeler risk iştahını beslerken, BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla güne rekor seviyeden başladı.