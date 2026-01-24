İran’da kanlı bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 137’ye yükseldi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelinde patlak veren protestolarda 5 bin 137 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.Açıklamada, 31 eyaletteki 194 şehre yayılan 640 protesto gösterisinde, 7 bin 402 kişinin yaralandığı ve 27 bin 797 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını öne sürmüştü.