İznik’te Lodos Dehşeti! Dev Ağaç Okul Bahçesine Devrildi
Bursa’nın İznik ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, ilkokul ve ortaokulun ortak kullandığı okul bahçesindeki dev çam ağacını kökünden söktü. Okulun tatil olması büyük bir felaketi önledi.
Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde etkisini artıran lodos nedeniyle Alparslan İlkokulu ve Ortaokulu'nun ortak bahçesinde bulunan yıllık çam ağacı devrildi. Ağaç, okul bahçesinin hemen yanında bulunan iki katlı bir evin çatısının üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.
OKUL BAHÇESİNDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU
Devrilen ağacın etkisiyle okulun demir bahçe kapısı ve bahçe duvarlarında da ciddi hasar meydana geldi. Ağacın okul bahçesine devrilmesi, olayın ders saatlerinde yaşanmamış olmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
TATİL, OLASI FACİAYI ÖNLEDİ
Yetkililer, okulların tatil olması nedeniyle bahçede öğrenci bulunmadığını ve bu sayede olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçildiğini belirtti. Vatandaşlar, olayın eğitim saatlerinde yaşanması halinde çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.
EKİPLER GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI, İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak önlem aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, benzer risklerin önüne geçmek amacıyla okul çevresindeki ağaçların kontrol edileceğini bildirdi.