İznik’te Lodos Dehşeti! Dev Ağaç Okul Bahçesine Devrildi

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde etkisini artıran lodos nedeniyle Alparslan İlkokulu ve Ortaokulu'nun ortak bahçesinde bulunan yıllık çam ağacı devrildi. Ağaç, okul bahçesinin hemen yanında bulunan iki katlı bir evin çatısının üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.Devrilen ağacın etkisiyle okulun demir bahçe kapısı ve bahçe duvarlarında da ciddi hasar meydana geldi. Ağacın okul bahçesine devrilmesi, olayın ders saatlerinde yaşanmamış olmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.Yetkililer, okulların tatil olması nedeniyle bahçede öğrenci bulunmadığını ve bu sayede olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçildiğini belirtti. Vatandaşlar, olayın eğitim saatlerinde yaşanması halinde çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak önlem aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, benzer risklerin önüne geçmek amacıyla okul çevresindeki ağaçların kontrol edileceğini bildirdi.