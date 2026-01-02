  • USD: 42,85 - 42,92
Kar Yağışı Faciaya Neden Oldu!

Samsun'da tırın bariyerlere çarptıktan sonra başka bir tıra çarpması cep telefonuyla kayda alındı.

Ekleme: 2.01.2026 - 09:24 Güncelleme: 2.01.2026 - 09:29 / Editör: Erhan Şimşek
Kar Yağışı Faciaya Neden Oldu!Kar yağışının etkili olduğu Samsun'un Kavak ilçesi Ankara kara yolu Hacılı Geçidi mevkiinde Yavuz Turcan yönetimindeki tır, kayarak önce bariyere, ardından Osman Göktürk idaresindeki tıra çarptı.

Her iki tırın da yoldan çıktığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.

Kara yolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Turcan'ın kullandığı tırın bariyerlere ve diğer tıra çarparak yoldan çıktığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.