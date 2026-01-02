Kar Yağışı Faciaya Neden Oldu!

Kar yağışının etkili olduğu Samsun'un Kavak ilçesi Ankara kara yolu Hacılı Geçidi mevkiinde Yavuz Turcan yönetimindeki tır, kayarak önce bariyere, ardından Osman Göktürk idaresindeki tıra çarptı.Her iki tırın da yoldan çıktığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.Kara yolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.Turcan'ın kullandığı tırın bariyerlere ve diğer tıra çarparak yoldan çıktığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.