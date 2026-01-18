Otobüse Saldırdılar! Muş-Bursa Seferi...

Muş'tan Bursa'ya seyir halinde olan 34 AT 4949 plakalı yolcu otobüsü, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi mevkiinde lavaboya gitmek isteyen bir yolcu için kısa süreliğine durdu. İddiaya göre yolcunun araçtan inmesinin ardından çevrede bulunan bazı kişilerle sözlü tartışma yaşandı.Otobüs şoförü Melik Taşdemir, yaşananları anlatarak, yolcuya ve ardından araç personeline hakaret edildiğini belirtti. Tartışmanın büyümesiyle çevredeki kişilerin ağaç, demir ve çeşitli cisimlerle otobüse ve personele saldırdığını ifade eden Taşdemir, araçta çocuklar ve ailelerin de bulunduğunu söyledi.Otobüste yolcu olarak bulunan Ayşe Akçil ise saldırı anlarında büyük panik yaşadıklarını dile getirerek, “Otobüse, şoföre ve muavine saldırdılar. Çok korktuk. Araçta çok sayıda çocuk ve yaşlı vardı. Şoföre ağır şekilde saldırıldığını gördük” dedi.Olayın ardından otobüs, araç kabul tesislerinde durdurularak jandarmaya bildirildi. Şoför, muavin ve yolcuların tamamının şikâyetçi olduğu öğrenilirken, tarafların ifadeleri alındı. Saldırı sonucu otobüste maddi hasar oluştuğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.