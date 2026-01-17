Erzurum'da kereste fabrikasında patlama! Yaralılar var

Erzurum’da sanayi sitesinde yer alan bir kereste fabrikasında patlama meydana geldi. Fabrikada, patlamanın ardından ardından yangın çıktı. Bölgeden gelen fotoğraflarda, fabrikadaki dumanların gökyüzünü kapladığı görülüyor.İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı olayın ardından çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.Olayın ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Emniyet Müdürü Onur Karaburun yangının yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.Yangına müdahale için Emniyet Müdürlüğünce TOMA’lar da bölgeye sevk edildi.