Kargodan Tuzak Çıktı!

11 Ocak Pazar günü saat 13.30 sıralarında, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sitede patlama meydana geldi.İddiaya göre, site girişindeki danışma noktasına kargo görevlisi tarafından bir paket bırakıldı.Sitenin güvenlik kameralarını izleyen EVA Grup bünyesindeki çalışanlar, paketin şüpheli olduğunu değerlendirdi.Bunun üzerine paket, özel güvenlik görevlileri tarafından kontrollü şekilde bulunduğu alandan alınarak kenara taşındı.Kuryenin geldiği, paket sahibine bildirildi. Paket incelendiği sırada bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı.Sesi duyan site sakinleri büyük korku yaşarken, patlamada 2 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı.Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Tedavileri tamamlanan güvenlik görevlileri hastaneden taburcu edildi.Öte yandan paketin patladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde paketin adeta bomba gibi patladığı, etrafa kıvılcımlar saçıldığı görülüyor.Paketin yakınında bulunanların ise büyük bir korkuyla kaçtıkları görüntülere yansıyorİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma yaptı.Yapılan çalışmalarda, kargo paketini teslim eden kurye E.C. yakalanarak gözaltına alındı. Paketi teslim eden kurye E.C.'nin telefon trafiği üzerinde yapılan incelemede, kuryeyi arayan şahsın M.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi.M.K. isimli şahısla bağlantılı olan S.A., A.Ç., A.A., ile M.K.'nin saklanmasına yardım eden C.G. isimli şahıs olmak üzere 5 şüpheli, bulundukları adreste yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Emniyet sorguları yapılan şüphelilerden kargoyu gönderen M.K. isimli şahsın, danışmada kargoyu teslim alan J.H. isimli kişi ile aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.Şahısların emniyetteki sorguları sürüyor.Öte yandan patlamada güvenlik görevlisi J.H. ile birlikte yaralanan 2 şahıs, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.