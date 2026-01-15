  • USD: 43,11 - 43,19
Son 3 gündür altın fiyatlarında yaşanan rekorlar yerini kâr satışlarına bıraktı

Ekleme: 15.01.2026 - 09:47 Güncelleme: 15.01.2026 - 09:54 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın fiyatları düşüyor! Gram altının yeni fiyatı...ABD Başkanı Donald Trump'ın hem Fed Başkanı hem de İran konusunda daha yumuşak tavır takınması altın piyasasını etkiledi. Rekor seviyelerden işlem gören altın fiyatları günü kısmi düşüşle açtı. Ons altın 4.584,03 dolara indi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 15 Ocak 2026 Perşembe altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.387,96₺
Gram Altın Satış: 6.388,80₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 10.484,00₺
Çeyrek Altın Satış: 10.575,00₺

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 20.968,00₺
Yarım Altın Satış: 21.150,00₺

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 5.903,26₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.942,50₺