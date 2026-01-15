Altın fiyatları düşüyor! Gram altının yeni fiyatı...
Son 3 gündür altın fiyatlarında yaşanan rekorlar yerini kâr satışlarına bıraktı
ABD Başkanı Donald Trump'ın hem Fed Başkanı hem de İran konusunda daha yumuşak tavır takınması altın piyasasını etkiledi. Rekor seviyelerden işlem gören altın fiyatları günü kısmi düşüşle açtı. Ons altın 4.584,03 dolara indi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 15 Ocak 2026 Perşembe altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.387,96₺
Gram Altın Satış: 6.388,80₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.484,00₺
Çeyrek Altın Satış: 10.575,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.968,00₺
Yarım Altın Satış: 21.150,00₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.903,26₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.942,50₺
