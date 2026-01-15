Altın fiyatları düşüyor! Gram altının yeni fiyatı...

ABD Başkanı Donald Trump'ın hem Fed Başkanı hem de İran konusunda daha yumuşak tavır takınması altın piyasasını etkiledi. Rekor seviyelerden işlem gören altın fiyatları günü kısmi düşüşle açtı. Ons altın 4.584,03 dolara indi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 15 Ocak 2026 Perşembe altın fiyatları...Gram Altın Alış: 6.387,96₺Gram Altın Satış: 6.388,80₺Çeyrek Altın Alış: 10.484,00₺Çeyrek Altın Satış: 10.575,00₺Yarım Altın Alış: 20.968,00₺Yarım Altın Satış: 21.150,00₺22 Ayar Bilezik Alış: 5.903,26₺22 Ayar Bilezik Satış: 5.942,50₺