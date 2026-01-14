Elazığ'da feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Y.S. (19) idaresindeki 44 AAN 118 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.