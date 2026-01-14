  • USD: 43,08 - 43,15
  • EURO: 50,26 - 50,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Elazığ'da feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Elazığ’da hafif ticari aracın refüje çarptığı kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 14.01.2026 - 00:02 Güncelleme: 14.01.2026 - 00:06 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Elazığ'da feci kaza: 1'i ağır 4 yaralıKaza, akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Y.S. (19) idaresindeki 44 AAN 118 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Elazığ'da feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı