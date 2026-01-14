Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor! Rekora yakın

Dün ABD'de açıklanan enflasyon rakamları Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerini beslemeye devam etti ve bu da altın fiyatlarının yükselişinin devamını sağladı. Gram ve ONS altın rekora yakın seviyeden işlem görüyor.

Dün ABD'de açıklanan enflasyon rakamları Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerini beslemeye devam etti ve bu da altın fiyatlarının yükselişinin devamını sağladı. Gram ve ONS altın rekora yakın seviyeden işlem görüyor.Rekor ons altının şu andaki fiyatına 15 dolar uzak.Trump'ın Fed Başkanına yönelik adımlarına piyasadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarka JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, Fed'e yönelik sert adımların enflasyonu yeniden yukarı tetikleyebileceği uyarısında bulundu.Altının yanı sıra gümüşte de rekorlar görülüyor. ONS gümüş tarihte ilk defa 90 doları aştı!İşte altında son fiyatlar:Gram altın 6,341 TLÇeyrek altın 10,534 TLYarım altın 21,069 TLCumhuriyet altını 42,719 TLONS altın 4,633 dolar