Afyonkarahisar'da 'sahte site' tuzağı: 1 milyon 650 bin TL dolandırdılar!

Afyonkarahisar’da kurdukları sahte internet sitesi üzerinden bir vatandaşı ev satma bahanesiyle 1 milyon 650 bin TL dolandıran 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, polise başvuran bir şahıs internet sitesinde gördüğü bir evi 1 milyon 650 bin TL'ye almak isterken dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin peşine düştü.ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIEkipleri yaptıkları takip sonrası şahısları Ankara'da yaptıkları eş zamanlı operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı. Ardından Afyonkarahisar'a getirilen şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.