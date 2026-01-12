2025'te Binlerce Robot Satıldı!

Omdia tarafından yayınlanan yeni sektör değerlendirmesine göre, küresel insansı robot pazarı 2025 yılında belirgin bir genişleme evresine girerek dünya genelinde yaklaşık 13 bin adetlik sevkiyat hacmine ulaştı.Bu rekabetçi ortamda öne çıkan AGIBOT, yıl boyunca 5 bin 100'den fazla robot sevk ederek küresel pazarın yaklaşık yüzde 39'una hakim olmayı başardı.Elde ettiği bu pazar payı ile AGIBOT, en yakın takipçisi olan ve yüzde 32'lik paya sahip Unitree'yi geride bırakırken, Tesla ve UBTech gibi devleri de solladı.Sektördeki büyüme ivmesinin artarak devam etmesi ve yıllık sevkiyatların 2035 yılına kadar 2,6 milyon adede ulaşması bekleniyor.Şirketin ürün yelpazesi otelcilikten endüstriyel üretime, lojistik operasyonlarından güvenlik devriyelerine kadar geniş bir alanda pratik çözümler sunuyor.Omdia'nın teknik değerlendirmesinde hareketlilik, yapay zeka öğrenimi ve ölçeklenebilirlik konularında yüksek puan alan AGIBOT, genel amaçlı robotik geliştiricileri arasında en üst sıralarda yer alıyor.