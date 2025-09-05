Savcı İçin Cenaze Töreni!
İstanbul Çekmeköy'deki restoranda Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazı kesilerek hayattan koparıldı. Cani Gül, ifadesinde 2 yıl önce savcının da ortağı olduğu işletmede çalışırken alacağını istediği için savcı Kayhan’la arasında alacağı olduğu 150 bin TL nedeniyle husumet oluştuğunu anlattı. Hayatını kaybeden Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze namazı düzenleniyor. Kayhan, cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
İstanbul Adliyesi'nde görevli 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, İstanbul Çekmeköy'de bir restoranda husumetlisi olduğu 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından bıçaklanarak hayattan koparıldı.
Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kayhan'ın cenazesi, cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR
Savcı Ercan Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze merasimi düzenleniyor. Ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları da Kayhan'ın cenaze törenine katılıyor.