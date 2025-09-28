Turist Denizde Can Verdi!

27 Temmuz saat 14:55 sularında Antalya'nın Alanya ilçesinde Kleopatra Plajı açıklarında ailesiyle beraber tekne turuna katılan Peter Colville (60) yüzme molası verildiği esnada denize girdi.Denizde yüzen ve başında şnorkel bulunan turist bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz kaldı.Birlikte yüzdüğü turistler Colville'nin şnorkel ile suyun altını izlediğini düşünerek durumu fark etmedi.Bir süre sonra bir başka turistin dikkatini çeken durumda Colville'nin bilincini kaybettiği anlaşıldı.Yaşanan durumun ardından gemi personeli suya atlayarak hareketsiz halde kalan turisti diğer turistlerin de yardımıyla gemiye çıkardı.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Peter Colville'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gemi yönetiminin sahil güvenliğe bilgi vermesinin ardından cenaze tekneden alındı.Gemi sahibi Hasan Çavuşoğlu olaydan sonra bazı basın organlarında çıkan asılsız haberlere karşı değerlendirmelerde bulunarak, ‘'27 Temmuz günü üçüncü yüzme molamızda yüzme molası esnasında müşterimiz yüzerken anlık kalp krizi geçirdi.Ailesiyle birlikte yüzerken sadece kafasında dalış gözlüğü olduğundan dolayı o anda suyun dibine bakılıyor diye biz sonradan fark ettik daha sonra müdahale ettik.Denizden tekneye çıkardık. Ama şahıs ölmüştü yapılacak bir şey yoktu eğer ölmemiş olsa yaralı olsa biz hemen karaya çıkaracaktık.Sahil Güvenlik Komutanımıza ve savcımıza durumu bildirdik. Kendileri en kısa sürede 14 dakikada olay yerine geldiler.Olaydan sonra diğer misafirler yukarıya gemiye alındı.Biz ailesiyle birlikte cenazenin başında bekledik. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık personeli ile birlikte cenazemizi aktardık.Biz de ailesini kendi imkanlarımızla karaya aktardık ondan sonra gemimiz turuna devam etti'' dedi.Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Alanya'da yaşanan talihsiz olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu.Yapılan açıklamada, ''Bazı uluslararası basın organları ve sosyal medya hesaplarında, 'İngiliz bir turistin Alanya'da bir tur teknesinde hayatını kaybettiği, mürettebatın müdahalede bulunmadığı ve cenazenin saatlerce teknede bekletildiği' yönünde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamakta ve dezenformasyon içermektedir.27 Temmuz 2025 tarihinde Alanya açıklarında bir gezi teknesinde rahatsızlanan İngiliz turiste, teknede görevli personel ile doktor olan bir turist tarafından derhal müdahale edilmiş, tele sağlık sistemi üzerinden 112 Acil ekiplerine bilgi verilmiştir.Ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait yüzer unsur aracılığıyla tıbbi tahliye gerçekleştirilmiş, söz konusu turist en yakın liman olan Alanya Yeni Marina'da hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilmiştir.Bu süreç, resmi kayıtlar ve görüntülerle sabittir.Ülkemizin turizm imajını zedelemeye ve kamu kurumlarına yönelik güvensizlik oluşturmaya dönük iddiaların aksine, olay sırasında tüm birimler eşgüdüm içinde görevlerini yerine getirmiştir.Olayın tüm safahatı hukuki süreç içinde incelenmekte olup, bu aşamada yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önem arz etmektedir'' ifadelerine yer verdi.