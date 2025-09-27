  • USD: 41,42 - 41,49
  • EURO: 48,35 - 48,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başıboş köpek saldırısında hayatını kaybetmişti! Mezarına alçak saldırı

Başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın mezarına köpekseverler tarafından köpek maması bırakıldı.

Başıboş köpek saldırısında hayatını kaybetmişti! Mezarına alçak saldırı
Ekleme: 27.09.2025 - 10:00 Güncelleme: 27.09.2025 - 10:05 / Editör: Fehmi Öztürk
Başıboş köpek saldırısında hayatını kaybetmişti! Mezarına alçak saldırı
Antalya'da Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını gördü ve yola fırladı.

Başıboş köpek saldırısında hayatını kaybetmişti! Mezarına alçak saldırı

O esnada İrfan Y.'nin kullandığı kamyonun tekerleği, Mahra'nın sağ bacağının üstünden geçti.

Başıboş köpek saldırısında hayatını kaybetmişti! Mezarına alçak saldırı

YARALANDI, HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti.

Çevredekilerin yardımıyla sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı küçük kız, ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

Başıboş köpek saldırısında hayatını kaybetmişti! Mezarına alçak saldırı

KURTARILAMADI

Hastaneye sevkinden kısa bir süre sonra bacağı kesilen ve 23 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, hayatını kaybetti.

Başıboş köpek saldırısında hayatını kaybetmişti! Mezarına alçak saldırı

MEZARINA ALÇAK SALDIRI

2022 yılında hayatını kaybeden küçük Mahra'nın mezarına köpekseverler tarafından mama bırakıldı.

Mamayı görenler, sorumlu olanların bulunmasını istedi.