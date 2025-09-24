Yürekleri burkan olay! O nehirde balık ölümleri gerçekleşiyor

Dicle Nehri, su canlıları ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Ancak son yıllarda yaşanan sıcak hava dalgaları, kuraklık ve insan faaliyetleri, nehir ekosistemini olumsuz etkiledi ve dönemsel balık ölümleri görüldü.40'TAN FAZLA BALIK TÜRÜ YAŞIYORDicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tarık Çiçek, nehirde 40'tan fazla balık türü bulunduğunu belirterek, ayrıca birçok sürüngen, kurbağa ve kuş türüne de ev sahipliği yaptığını söyledi.BALIKLAR NEDEN ÖLÜYORÇiçek, özellikle Hevsel Bahçeleri ve Bismil ilçesi civarında toplu balık ölümlerinin arttığını ifade etti:Nehirde durağanlaşma ve suyun akış hızının yavaşlamasıYağışların azlığı ve su debisinin düşük olmasıSu kalitesinin kirlenmesiİNSAN FAKTÖRÜ VE TARIMIN ETKİSİNehir çevresinde yerleşim alanları ve tarım arazilerinin artması, su çekimi ve tarımda kullanılan ilaç ile gübrelerin nehre karışmasıyla kirliliği artırıyor. Çiçek, özellikle doğu tarafındaki yerleşim alanları ve üniversite çevresindeki atık suların nehre etkisinin araştırılması gerektiğini belirtti.KAYBOLAN BALIK TÜRLERİÇiçek, “20-30 yıl önce gördüğümüz bazı balık türlerini artık göremiyoruz. Kirlenme ve hassas türlerin temiz suya ihtiyaç duyması, nehrin aşırı kirlenmesi bu duruma sebep oldu” dedi. Balık ölümlerinin genellikle nisan, mayıs ve ekim aylarında görüldüğünü, havaların soğumasıyla bu ölümlerin azalacağını söyledi.Çiçek, çözümün insanlarda başladığını vurgulayarak, “Suyu tasarruflu kullanmalı ve nehri kirletmemeliyiz. Dicle Nehri zengin bir biyoçeşitlilik alanı ve mutlak surette korunmalı” ifadelerini kullandı.