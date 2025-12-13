Tuğyan Ülkem Gülter vahşeti adım adım planladı! 'Bacaklarının üzerinden tutup…'

Şoke eden olay 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'ta meydana geldi. Güllü adıyla bilinen sanatçı Gül Tut, 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü, gözyaşları ile toprağa verilirken, ölümüyle ilgili her detay akıllara 'cinayet' şüphesini getirdi.Güllü'nün pencereden düştüğü sırada yanında olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu en büyük şüpheliydi. Annesiyle ilgili 'ölsün' mesajı atan, çocuğunun bakısının oğluna 'Annemi öldür sana ev alayım' teklifinde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter her fırsatta 'cinayet' iddialarını reddetti.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma ve teknik ve fiziki takibin ardından Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, İstanbul Büyükçekmece'de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve Ulu'yu gözaltına aldı. O sırada evde bulunan bir kişi de gözaltına alındı.Sürekli teknik ve fiziki takipte olan ve adım adım izlenen Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alındıkları öğrenilirken, kuvvetli somut delillerin girdiği belirtilen dosya için gizlilik kararı alındı. Bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada şüphelilerin olayla ilgili verdiği ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasındaki ifadelerinde çelişkilerin olduğu bildirildi. Ayrıca Gülter ile Ulu'nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkiler olduğu kaydedildi.Yakalanmadan 4 gün önce, Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde sokakta yürürken güvenlik kamerasına yansıyan Gülter ve Ulu'nun, kaldıkları apartmandan bavullarla ayrıldığı anların da görüntüleri ortaya çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun, Gürcistan ya da Fransa'ya kaçmak üzere evden valizlerle çıktıkları öğrenildi. Gülter ile Ulu'nun havaalanında yakalanmamak için deniz yolu ya da bir TIR'ın dorsesinde ülkeden ayrılma planı yaptıkları da kaydedildi.Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolü için getirildi. Kontrolün ardından ilk olarak Tuğyan Ülkem Gülter adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürerken Gülter, 'Ben suçsuzum, gerçekler ortaya çıkacak' dedi.Öte yandan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadesine Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve beraberindeki 2 savcı daha katıldı.Güllü'nün aile avukatlığını yapan Rahmi Çelik, adliye önünde yaptığı açıklamada beraberindeki avukatlarla dosyadan çekildiklerini ve Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatlığını bıraktıklarını açıkladı. Gül Tut'un manevi mirasını korumak adına çekildiklerini dile getiren Çelik, şunları söyledi:Avukat Aycan Sevsay da, Tuğyan Ülkem Gülter adına dosyadan çekildiklerini belirterek,' Bu sürecin en başında Tuğyan Hanım ve Tuğberk Bey müşteki sıfatıyla dinleniyordu. Cinayetin aydınlatılması için bu şekildeydi. Ancak sonrasında dosyadaki sıfatı değişti ve şüpheli oldu. Rahmi Bey ve ekibi olarak biz de her aşamada dedik ki 'En başından beri ikisine de dosyada en ufak bir şüphe hissedersek bunu yüreğimizde duyarsak Güllü Hanım'ın kıymeti, mirasına saygısızlık olmaması adına biz dosyadan çekileceğiz' demiştik. O yüzden bugün Güllü Hanı'ma verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Rahmetle anıyoruz kendisini. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluşmuştur. Bu Tuğyan Hanım'ın bu suçu işlediği ya da işlemediği gibi bir anlam ifade etmemektedir. Soruşturma halen devam etmekte ve kendisi adliyeye sevk edilecektir. Dosyada gizlilik vardır' dedi.Şarkıcı Güllü, 77 gün önce evinin penceresinden düşerek yaşamını kaybetmişti. Evde bulunan kızı Tuğyan ile kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu, filmlere konu olacak bir senaryo hazırlayıp vahşeti gizledi. Güllü evde oturup alkol alırken, müzik dinlerken ve oynarken video kayıtları yapan, 3 şişe şarap içiren ve daha sonra penceresi yere yakın odaya onun sevdiği müziği açıp çağıran kızı, açık pencereden Güllü'yü aşağıya attı. Evdeki kameralar önünden panikle aşağıya koşan ikili, vahşetin sonrasında da plana devam etti. Polis ekiplerine annesinin titiz olduğunu, yerlerin kimyasal maddeyle temizlendiği için aşırı alkolün etkisiyle ayağı kayıp aşağıya düştüğünü anlatan Tuğyan, soğukkanlılıkla olayı gizledi.Ancak gerçek Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyetinin ısrarlı takibiyle ortaya çıktı. TUBİTAK'ın çözdüğü evdeki güvenlik kameralarının dip sesleri ve bilirkişi raporları Güllü'nün öldürüldüğü ihtimalini ortaya çıkarınca ikili yurtdışına firar hazırlığındayken gözaltına alındı. 3 günün sonunda itiraf Tuğyan'ın arkadaşı Sultan'dan geldi. Sultan Nur Ulu, 'Gül anne, biz Tuğyan'ın odasındayken geldi.Oynadıktan sonra yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül anneyi pencereden itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk' dedi. Tehdit edildiği ve korktuğu için olayı gizlediğini belirten Sultan Nur Ulu, ev hapsiyle serbest bırakıldı. Tuğyan ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan ve savcı tarafından yurt dışı çıkış yasağı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Sultan Nur Ulu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, adliye giriş ve çıkış anlarında, gazetecilerin sorularına yönelik, 'Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Ben suçsuzum' dedi. Tutuklanan Gülter, Gebze Cezaevi'ne gönderildi.