Google O İçerikleri Kaldırdı!

Google, eğlence sektörü devi Disney'den gelen resmi bir “durdurma ve vazgeçme” (cease and desist) ihtarnamesinin ardından geri adım attı. Sektör kaynaklarına göre teknoloji devi, Disney fikri mülkiyetini içeren ve sayısı tam bilinmeyen yapay zeka tabanlı videoları yayından kaldırdı. Kaldırılan içeriklerin sayısının “düzinelerce” olduğu tahmin ediliyor ve bu durum, Google'ın hedefe yönelik oldukça spesifik bir temizlik çalışması yaptığını gösteriyor.Bu gelişmenin zamanlaması ise teknoloji dünyasında oldukça dikkat çekici bulundu. Disney, Google'ın yapay zeka alanındaki en büyük rakibi olan OpenAI ile yeni bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Perşembe günü açıklanan bu stratejik ortaklık kapsamında Disney, OpenAI'ye 1 milyar dolarlık yatırım yaparken, Sora video modellerinde karakterlerinin kullanılmasına da yasal olarak izin verdi. Sektör raporlarına göre, Disney'in Google'a gönderdiği ihtarname bu duyurudan hemen önce, Çarşamba günü teslim edildi.Disney CEO'su Bob Iger, CNBC'ye verdiği demeçte Google ile bu materyaller hakkında daha önce yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirtti. İhtarnamenin bu başarısız görüşmelerin ardından gönderildiği anlaşılıyor. Söz konusu ihtarnamede yer alan materyallerin en azından bir kısmının Google'ın video üretim modeli Veo ile oluşturulduğu biliniyor. Google'ın sunucularında Star Wars ve Simpsons serilerinin yanı sıra Marvel evreninden Deadpool gibi karakterleri içeren izinsiz içerikler barındırıldığı ortaya çıktı.Ayrıca Mickey Mouse da yayından kaldırılması istenen Disney mülkleri listesinde yer alıyor. Mickey Mouse konusu hukuki açıdan biraz daha karmaşık bir yapıya sahip. Karakter kamu malı statüsüne girmiş olsa da belirli kullanım alanları ve varyasyonları hala Disney tarafından ticari marka olarak sıkı bir şekilde korunuyor. Şu an için sadece ilk 15 Mickey Mouse filmindeki materyaller kamu malı sayılıyor. Bu nedenle Disney'in ticari markalarıyla karışan veya hala telif hakkı kapsamında olan eserler üzerine inşa edilen içerikler, yasal ihlallere karşı savunmasız kalabiliyor.OpenAI tarafında ise işler daha resmi ve izinli bir düzlemde ilerliyor. Şirkete göre Disney ile yapılan lisans anlaşması üç yıl sürecek. Bu süreçte kullanıcılar, 200'den fazla Disney, Marvel, Pixar ve Star Wars karakterini temel alan yapay zeka videoları oluşturabilecek. Hatta üretilen bu materyallerin bazılarının Disney+ platformunda program içeriği olarak kullanılması planlanıyor.Teknoloji devleri ve eğlence sektörü arasındaki bu telif hakkı ve lisanslama savaşları giderek kızışıyor. Siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka ile üretilen içeriklerin telif hakları konusunda şirketler daha katı kurallar mı uygulamalı, yoksa yaratıcılık adına bu alan serbest mi bırakılmalı?