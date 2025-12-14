Teknoloji Devi Oyun Geliriyle Rekor Kırdı!

Oyun dünyasının en büyük oyuncusu olan Çinli teknoloji devi, yaptığı stratejik yatırımların meyvesini toplamaya devam ediyor. Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre şirket, geçtiğimiz yıl elde ettiği Tencent oyun geliri ile tam 10 milyar dolarlık devasa bir rakama ulaştı. Bu başarının arkasında ise şirketin küresel CEO'su Michelle Liu'nun “veri odaklı” yönetim stratejisi yatıyor.Tencent'in başarısı sadece stüdyoları satın almaktan geçmiyor. CEO Michelle Liu, stüdyolara nasıl rehberlik ettiklerini çarpıcı bir şekilde açıkladı. “Eğer her şeyi kendi başlarına başarabilselerdi, bize ne ihtiyaçları olurdu?” diyen Liu, Tencent'in sahip olduğu devasa veri analizi, kıyaslama (benchmark) ve kriter tecrübesini stüdyolara aktardığını belirtti. Bu strateji, özellikle 2025 yılında çıkan yapımlarda kendini kanıtladı.Raporda, Tencent'in rehberliğinin iki büyük stüdyoyu nasıl kurtardığına ve yükselttiğine dikkat çekiliyor:Funcom (Dune: Awakening): Tencent, stüdyoya “Dikkatiniz çok dağınık, diğer işleri bırakıp sadece elinizdeki büyük markaya (Dune) odaklanın” tavsiyesinde bulundu. Sonuç olarak Dune: Awakening, stüdyo tarihinin en büyük açılışını yapan oyun oldu.Techland (Dying Light: The Beast): Techland kurucusu Pawel Marchewka, Tencent'in “ekstra bir bakış açısı” sunduğunu belirtti. Oyun, sadece Steam üzerinde (ücretsiz yükseltme yapanlar hariç) 1 milyondan fazla satarak büyük bir başarı yakaladı.Yayınlanan veriler, Tencent'in Roblox gibi dev rakiplerinden bile ne kadar daha büyük bir hacme sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Sadece finansal destek sağlamakla kalmayıp, stüdyoların yönetimsel kararlarına da (odaklanma, proje iptali vb.) etki eden şirket, Ubisoft ve Vantage Studios ile yaptığı yeni girişimlerle bu 10 milyar dolarlık geliri daha da artırmayı hedefliyor.