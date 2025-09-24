Gazzenin çocukları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi! “Bu soykırımı durdurabilecek güç sizde”

Gazze'nin çocukları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Bu soykırımı durdurabilecek güç sizde.' diyerek seslendi.'Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'de darbe girişimi olduğunda Gazze o gece uyumadı. Sabah kadar sokaklardaydık, anneler ve camiler o darbe girişiminin başarısız olması için dua etti.' diyen çocuklar, Başkan Erdoğan'dan Gazze için yardım istedi.'Son seçimleri kazandığınızda Gazze'de şeker dağıttık, halk secdeye kapandı ve Allah'a şükretti. Sayın Cumhurbaşkanım, siz İslam dünyasının bir sembolüsünüz.' diyen çocuklar, 'Bu soykırımı durdurabilecek güç sizde. Lütfen bizi ölümden ve açlıktan kurtarın!' ifadelerini kullandı.'Bismillahirrahmanirrahim'Eğer sizden din uğrunda yardım isterlerse, yardım etmeniz gerekir.'Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Biz Gazze'nin çocukları olarak size bu mektubu yazıyoruz. Bu mektup sadece satırlardan ibaret değil, göğe ulaşan çığlıklarımızın ve acılarımızın sesidir.Bu sadece bir mektup değil, her şehit çocuk, ailesini kaybetmiş her yetim, yarasını saracak kimse bulamayan her yaralı, evladını yitirmiş her anne ve evini, ailesini kaybetmiş herkes adına sana ulaştırdığımız bir yardım çığlığı ve son çağrıdır.Bu, uluslararası sessizlik çağında işlenen sistematik bir soykırım altindan çıkan bir çağrıdır..Sayın Cumhurbaşkanım, son iki yıldır Netanyahu, işgalci devleti ve Nazi ordusu tarafından, Gazze'de insanlara, taşlara, ağaçlara karşı sistematik bir soykırıma maruz kalıyoruz. Bu, tarihin gördüğü en acımasız, en kapsamlı soykırımlardan biridir; sadece çağımızda değil, tüm tarihte eşi benzeri görülmemiş bir felakettir.Bu soykırım sadece bizi öldürmekle kalmıyor; varlığımızı silmeyi, kimliğimizi yok etmeyi ve doğduğumuz topraklardan söküp atmayı amaçlıyor.Sayın Cumhurbaşkanım, biz savaş meydanlarında ölmüyoruz. Biz ekmek kuyruklarında, fırınların önünde, enkaz altında, annelerimizin kucağında ölüyoruz. Acımasız bombardımanlarda, boğucu kuşatmalarda, bedenlerimizi kemiren açlık ve susuzlukta ölüyoruz.Yakınlarımızın sessizliğiyle, düşmanın zulmünden önce kahroluyoruz. Dünyanın suskunluğu, ölümümüzü sessizce izleyen gözler, bizleri bombalardan önce öldürüyor.Dünya vicdanı birçok halk ve dava için harekete geçti, ordular yürüdü… Ama Gazze'de korkunç bir sessizlik var. Bu sessizlik bizleri bombalardan önce öldürüyor. Sadece Filistinli olduğumuz için mi? Haklarımızı savunduğumuz, insanlık düşmanına karşı direndiğimiz için mi bu sesssizlik?Sayın Cumhurbaşkanım, 2013 yılında bir televizyon programındaki konuşmanızı hepimiz hatırlıyoruz. O zaman gözyaşlarınıza hâkim olamamıştınız. Çocuklarınızın size 'biraz zaman ayır' dediği anı hatırlamış ve çok duygulanmıştınız. Oysa onlar gözlerinizin önünde, güvende idiler.Biz ise şimdi, annelerimizin ve babalarımızın gözleri önünde paramparça ediliyoruz. Enkaz altında can veriyoruz, çığlıklarımız enkazların altında sıkışıp kalıyor, sesi duyulmadan yok oluyor... Biz kendimizi sizin evladınız, torununuz olarak görüyoruz. Bu zulmün devam etmesine, düşmanın bu suçları işlemeye devam etmesine izin verecek misiniz?Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'de darbe girişimi olduğunda Gazze o gece uyumadı. Sabah kadar sokaklardaydık, anneler ve camiler o darbe girişiminin başarısız olması için dua etti.Son seçimleri kazandığınızda Gazze'de şeker dağıttık, halk secdeye kapandı ve Allah'a şükretti. Kuşatma ve işgale rağmen size ve sevgili halkınıza her zaman sadık kaldık. Şimdi, biz sizden daha büyük bir vefa bekliyoruz…Sayın Cumhurbaşkanım, siz İslam dünyasının bir sembolüsünüz. Milyonlarca Müslüman sizin sözlerinize ve eylemlerinize umutla bakıyor. Artık açık bir duruş, net adımlar ve güçlü bir söz gerekmektedir. Bu zulmü durdurmalısınız.Bu soykırımı durdurabilecek güç sizde. Lütfen bizi ölümden ve açlıktan kurtarın!Sizden, 'Direniş Filosu' gibi deniz yoluyla yardım konvoyları gönderilmesini talep ediyoruz. Her zorluğa rağmen bize ulaşmaya çalışan bu filolara benzer insani yardım konvoylarını sizden bekliyoruz. Türkiye bize sadece 600 deniz mili uzaklıkta…Kalplerimiz, Türkiye'deki kardeşlerimizin kalpleriyle birlikte atıyor.Umudumuz Allah'tan sonra sizdedir.Lütfen bizi yalnız bırakmayın.|| Gazze'nin Çocukları