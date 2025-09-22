Mersin'de Korkutan Kaza! Sürücünün Dikkati...
Mersin'in Erdemli ilçesinde yolcu taşıyan minibüs alev alev yanarken, sürücünün hızlı müdahalesi ise yolcuların hayatını kurtardı
Mersin'in Erdemli ilçesinde korku dolu anlar...Kaynak: İHA
Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde, ilçe merkezinden Karyağdı Mahallesi'ne yolcu taşımacılığı yapan V.Ş. idaresindeki minibüsün motor kısmından yangın çıktı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Dumanı fark eden sürücü, aracı sağa çekip yolcuları tahliye etti.
Alevler bir anda aracı sararken durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
YOLCULAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ, MİNİBÜS KULLANILAMAZ HALDE
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
