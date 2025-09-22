  • USD: 41,34 - 41,41
  • EURO: 48,76 - 48,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mersin'de Korkutan Kaza! Sürücünün Dikkati...

Mersin'in Erdemli ilçesinde yolcu taşıyan minibüs alev alev yanarken, sürücünün hızlı müdahalesi ise yolcuların hayatını kurtardı

Ekleme: 22.09.2025 - 11:07 Güncelleme: 22.09.2025 - 11:08 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: İHA
Mersin'de Korkutan Kaza! Sürücünün Dikkati...Mersin'in Erdemli ilçesinde korku dolu anlar...

Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde, ilçe merkezinden Karyağdı Mahallesi'ne yolcu taşımacılığı yapan V.Ş. idaresindeki minibüsün motor kısmından yangın çıktı.

Mersin'de Korkutan Kaza! Sürücünün Dikkati...

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Dumanı fark eden sürücü, aracı sağa çekip yolcuları tahliye etti.

Alevler bir anda aracı sararken durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

YOLCULAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ, MİNİBÜS KULLANILAMAZ HALDE

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA