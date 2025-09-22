ABD Hemen Çalışanları Çağırdı!

ABD'de çalışma vizelerine getirilen yeni kısıtlamalar teknoloji devlerini alarma geçirdi. Amazon, Google ve Microsoft, H-1B vizesi ile çalışan personellerine ve onların ailelerine, mümkün olan en kısa sürede ABD'ye dönmeleri çağrısında bulundu. Ortaya çıkan şirket içi yazışmalarda, 21 Eylül 2025 Pazar günü gece yarısından itibaren H-1B vizesi sahiplerinin ülkeye giriş için ek 100 bin dolarlık ödeme yapmak zorunda kalabileceği uyarısı yapıldı.Şirketlerin notlarında, şu anda ABD dışında bulunan çalışanların vakit kaybetmeden dönüş planı yapmaları gerektiği, ülkede bulunanların ise ikinci bir duyuruya kadar yurtdışına çıkmamaları tavsiye edildi. H-1B vizesine bağlı aile bireyleri için de benzer uyarılar yer aldı.Google'ın notunda ise, bu değişikliğin ciddi gecikmelere yol açabileceği ya da yeniden girişin tamamen engellenebileceği vurgulandı. Amazon ise, ABD dışında kalanların gece yarısından önce ülkeye ulaşmaları gerektiğini özellikle hatırlattı. Microsoft'un çalışanlarına gönderdiği mesajda ise kararın seyahat kısıtlaması olarak tanımlandığı üzerinde duruldu.Kararın ardından panik yaşayan çalışanlar arasında büyük bir hareketlilik gözlemlenirken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt sosyal medyada yaptığı açıklamada, mevcut H-1B vizesi sahiplerinin ABD'ye dönüşte ek ödeme yapmak zorunda kalmayacağını duyurdu. Ancak bu güvence, şirketlerin uyarılarını geri çekmesine yetmedi.H-1B vizesi, ABD'de teknoloji, mühendislik ve bilim gibi alanlarda yabancı çalışanların istihdamı için kullanılan geçici bir çalışma izni olarak öne çıkıyor. Şirketler bu vize kapsamında yetenekli çalışanları iş imkanıyla ABD'ye getiriyor ve vize başvurusu işveren aracılığıyla yapılıyor. Yeni Başkanlık kararı ile getirilen 100 bin dolarlık ödeme zorunluluğu da şirketler tarafından karşılanacak.