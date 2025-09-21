Retro Oyun Konsolu! İlk Kez...

Taşınabilir el konsolu dendiğinde akla ilk gelen markalardan Çinli Ayaneo, yeni retro odaklı cihazı Pocket Air Mini'yi tanıttı. Android tabanlı bu el konsolu, özellikle eski oyunları orijinal formatında deneyimlemek isteyenler için ilk kez 4:3 ekran oranı ile geliyor.Ayaneo Pocket Air Mini özellikleri ve fiyatıAyaneo Pocket Air Mini konsolu 4.2 inçlik 1280x960 piksel çözünürlükte ekran ile geliyor. 60Hz yenileme hızına sahip panel, klasik oyunların neredeyse tamamında kullanılan 4:3 en-boy oranını destekliyor. Bu sayede oyunlar tam ekrana yayılıyor, kenarlarda siyah boşluklar olmuyor. Ekran ayrıca 500 nit parlaklık ve %123 sRGB renk kapsamı sunuyor, profesyonel renk kalibrasyonu ile geliyor.MediaTek Helio G90T yonga seti bir miktar eski olsa da aktif soğutmalı fan sistemi sayesinde retro oyun emülasyonları için yeterli performansı sağlıyor. 269 gram olan cihaz RGB Hall efektli joystickler, Hall tetikler, klasik D-pad ve iletken kauçuk ABXY tuşları ile geliyor. Ayrıca USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi, microSD kart desteği, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 bağlantıları mevcut. 4500 mAh bataryası ise uzun süreli kullanım vadediyor. Ayaneo Pocket Air Mini modeli 2GB/32GB versiyonu 90$, 3GB/64GB versiyonu ise 100$ olarak piyasaya çıkacak.