O Akıllı Saate Güncelleme Geldi!

Apple, watchOS işletim sistemi için 26.0.1 sürümünü yayınladı. Ancak bu güncelleme şu anda sadece Apple Watch Ultra 3 modeliyle sınırlı tutuldu. 23R8352 yapı numarasıyla gelen yeni sürüm, yalnızca Meksika'daki kullanıcılar tarafından indirilebiliyor.watchOS 26.0.1 sürümünde öne çıkan en dikkat çekici özellik, uydu bağlantısı üzerinden mesaj gönderme ve “Bul” özelliğini kullanabilme imkânı. Bu işlev, özellikle mobil kapsamanın olmadığı bölgelerde kullanıcıların acil durumlarda iletişim kurabilmesine olanak tanıyor.Uydu üzerinden mesajlaşma desteği, yalnızca Apple Watch Ultra 3'e özgü olarak sunuluyor. Apple Watch Series 11 ve bir önceki nesil Apple Watch Ultra 2 modellerinde bu özellik yer almıyor.Apple, yeni işletim sistemlerini genellikle tüm uyumlu cihazlara eş zamanlı olarak sunuyor. Ancak bu sefer .0.1 güncellemesi yalnızca tek bir modele, Apple Watch Ultra 3'e ulaştı. Güncellemenin neden yalnızca Meksika'da ve tek bir modelle sınırlı kaldığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.watchOS 26.0.1'in ilerleyen haftalarda, watchOS 26 güncellemesini alan diğer Apple Watch modellerine de gelmesi bekleniyor. Ancak uydu bağlantılı özellik yalnızca Ultra 3 donanımıyla sınırlı kalacak. Bu durum, donanımsal farklılıkların yeni nesil yazılım güncellemelerindeki etkisini bir kez daha ortaya koyuyor.