İmamoğlu'nun 'ahmak' davasında karar! İstinaf cezayı onadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönem Ekrem İmamoğlu, YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.14 Aralık 2022'de verilen bu kararda, İmamoğlu'nun hakaret suçunu kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı (Yüksek Seçim Kurulu üyelerine) işlediğini belirtmişti. Ayrıca kararın kesinleşmesiyle birlikte Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü gereğince İmamoğlu'na siyasi yasak getirileceği kararda yer almıştı.Ekrem İmamoğlu'nun karara itiraz etmesi üzerine İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı. Yaklaşık 2.5 yıldır devam eden süreç tamamlandı. Bölge Adliye Mahkemesi verdiği kararda, 'Yapılan yargılama sonunda toplayıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümde belirtilen husus dışında usüle ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından İstinaf başvurusunun esastan reddine' denildi.Red kararı veren İstinaf, Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün olan cezanın hesap hatası nedeniyle duruşma yapılamaksızın 1 yıl 19 ay 15 gün hapis şekilde güncellenmesine hükmetti.