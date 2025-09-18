Altında Son Durum! Geriledi Mi?

ABD Merkez Bankası Fed 9 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitti ve federal fon faiz oranının hedef aralığını 0,25 puan düşürerek yüzde 4-4,25 bandına indirdi.Bu kararla birlikte ons altın 3707.50 dolar seviyesine çıkararak rekor kırdı. Ancak daha sonra FED'in faiz oranları konusunda genel mesajı biraz şahin bir tavırda geldi ve faiz oranı indirim kararının etkisi satış baskısıyla birlikte terse döndü. Ons altın kısa sürede 3646.15 seviyesine kadar geriledi. Altının ons fiyatı şu sıralarda 3651 dolardan alıcı buluyor.Gram altın ise 4851 TL'den işlem görüyor.