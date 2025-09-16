Tarihi duyurdu! Trump ve Netanyahu 4’üncü kez yüz yüze görüşecek!

Soykırımcı devletin eli kanlı lideri Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini 29 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşmeye davet ettiğini açıkladı. Öte yandan Netanyahu, görüşme talebinin yapılan bir telefon görüşmesi sırasında geldiğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ekonomiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı.Netanyahu, Trump'ın kendisini 29 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşmeye davet ettiğini açıkladı. Netanyahu, Trump'ın davetinin dün yapılan bir telefon görüşmesi sırasında geldiğini söyledi.Öte yandan Trump, göreve gelmesinden bu yana 4'üncü kez Netanyahu ile yüz yüze görüşmüş olacak.