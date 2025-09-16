CHP'li Hasan Mutlu belediyeyi metreslere bağladı! 7 ihale mercek altına alındı

Sabah'ın haberine göre, evli ve 3 çocuk babası Belediye Başkanı Hasan Mutlu, belediye imkânlarını yasak aşk yaşadığı C.K. ve F.C. için seferber etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin soruşturma kapsamında yaptığı incelemelere göre Hasan Mutlu'nun, Koç Üniversitesi'nde çalışan sevgilisi C.K.'ya 750 bin TL gönderdiği, C.K.'nın erkek kardeşi ve kuzenini belediyede işe aldırdığı tespit edildi.Hasan Mutlu'nun belediye iştirakinde çalışan bir diğer sevgilisi F.C.'nin de aralarında bulunduğu 30'a yakın kişiyi belediyede işe aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yolsuzluk yapıldığı değerlendirilen 7 ihalenin mercek altına alındığı öğrenilirken ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bir AVM'den alınan hediye çeklerinin amacına uygun kullanılmadığı saptandı.Mülkiyeti belediyeye ait bir halı sahanın yandaşlara verilmesi amacıyla Başkan Mutlu tarafından işletmeciye baskı yapıldığı ve halı sahanın kapatıldığı iddia edildi. Öte yandan belediyeden hak ediş ödemesini almak isteyen bir iş adamına zorla 2,5 milyon TL değerinde gıda kolisi aldırıldığı soruşturmanın bir diğer konusu oldu.YASAK AŞKA KAPILMIŞEmniyet ekiplerinin yaptığı araştırmalarda gözaltındaki Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun iki ayrı kişi ile yasak aşk yaşadığı belirlendi. Mutlu'nun yasak aşklarından C.K.'nın Koç Üniversitesi'nde, diğer sevgili F.C.'nin ise Bayrampaşa Belediyesi'nin iştirak şirketinde çalıştığı tespit edildi.Mutlu'nun, Koç Üniversitesi'nde çalışan sevgilisi C.K.'ya 750 bin TL para transfer ettiği ve C.K.'nın erkek kardeşi ve kuzenini belediyede işe aldırdığı tespit edildi. Öte yandan Hasan Mutlu'nun belediye başkanı olduktan sonra 30'a yakın yakın akrabasını belediyede işe başlattığı da saptandı.7 İHALE MERCEK ALTINDASoruşturma kapsamında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı değerlendirilen 7 ayrı ihale mercek altına alındı. İhalelerin usulsüz olarak adrese teslim yandaş firmalara verildiği, bu yöntemle haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bir AVM'den alınan hediye çeklerinin amacına uygun kullanılmadığı belirlendi.HALI SAHAYI KAPATTICHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya yöneltilen bir başka suçlama ise mülkiyeti belediyede, işletmesi bir iş adamında olan halı sahayı kendine yakın bir isme verebilmek için işletmeci iş adamına baskı yapmak oldu.İddialara göre Mutlu, bu halı sahayı yandaş isme vermek için mevcut işletmecinin sözleşmesini feshetti, iş makinelerini halı sahada kazı çalışması yaptırdı ve son olarak halı saha kapatıldı. Öte yandan belediyeden hak ediş ödemesini almak isteyen bir iş adamına da zorla 2,5 milyon TL değerinde gıda kolisi aldırıldığı da Mutlu'ya yöneltilen bir başka suçlama oldu.