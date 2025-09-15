  • USD: 41,26 - 41,33
Tekirdağ'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yol çalışması sebebiyle tek şeride düşen yolda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ekleme: 15.09.2025 - 17:33 Güncelleme: 15.09.2025 - 17:33 / Editör: Fehmi Öztürk
Çorlu ilçesi Yenice yolu Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde bir olay meydana geldi. Yol çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda seyir halindeki 4 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.