Tekirdağ'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yol çalışması sebebiyle tek şeride düşen yolda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Çorlu ilçesi Yenice yolu Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde bir olay meydana geldi. Yol çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda seyir halindeki 4 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.
Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.
