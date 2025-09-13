Geri sayım başladı! Dünya'ya çarpacak

Güneş'teki dev koronal delik nedeniyle Dünya'da bu hafta sonu güçlü bir manyetik fırtına bekleniyor. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü'ne (RAN) bağlı Güneş Astronomisi Laboratuvarı, 13-14 Eylül tarihlerinde G2 ve G3 şiddetinde fırtınaların görülebileceğini duyurdu.Bozulmalar altı güne kadar sürebilecek.11 Eylül Çarşamba günü, koronal delik Güneş'in görünen diskinin merkezine ulaşmıştı.Güneş rüzgarlarının etkisiyle, Dünya'nın manyetosferinde belirgin bozulmalar oluşması bekleniyor.Laboratuvar açıklamasında, 'Mevcut hesaplamalara göre G2 seviyesinin üzerindeki fırtınalar şu anda beklenmiyor. Ancak bu öncü bir değerlendirme, çünkü ana parametreler ancak Dünya doğrudan bozulmuş uzay bölgesine girdiğinde ölçülebilecek' denildi.2025 yılının Eylül ayı, jeomanyetik fırtınalar açısından alışılmadık bir şekilde hareketli geçiyor. Ayın ilk 10 gününde gezegen çapında üç büyük manyetik fırtına kaydedildi (2, 6 ve 10 Eylül). Karşılaştırma yapılırsa, Ağustos ayında yalnızca tek bir jeomanyetik fırtına gözlemlenmişti.10 Eylül'de, bilim insanlarının açıklayamadığı bir ani manyetik fırtına Dünya'yı vurdu. Başta, bu fırtınanın Güneş'ten fırlayan büyük bir protuberansla ilgili olduğu düşünülse de, Dünya'ya çarpan herhangi bir madde tespit edilemedi.Güneş aktivitesi %70 arttıRAS uzmanları, Güneş'in aktivitesinin son üç ayda %70 oranında arttığını ve 2024 başındaki seviyeye döndüğünü iletti.