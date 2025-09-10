Meteoroloji Açıkladı! Yağmur var...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, Ege ve Akdeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 33°CParçalı ve az bulutlu°C, 34°CParçalı ve az bulutlu°C, 28°CParçalı ve az bulutlu°C, 32°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 26°CParçalı ve az bulutlu°C, 34°CParçalı ve az bulutlu°C, 34°CAz bulutlu°C, 35°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 36°CParçalı ve az bulutlu°C, 35°CParçalı ve az bulutlu°C, 31°CParçalı ve az bulutlu°C, 32°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 26°CParçalı ve az bulutlu°C, 29°CParçalı ve az bulutlu°C, 27°CParçalı ve az bulutlu°C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 30°CParçalı ve az bulutlu°C, 25°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.°C, 34°CAz bulutlu ve açık°C, 33°CAz bulutlu°C, 30°CAz bulutlu ve açık°C, 33°CAz bulutlu ve açık