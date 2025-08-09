  • USD: 40,55 - 40,63
Yozgat'ta araç alev alev yandı

Kırşehir istikametine giden aracın aniden alev almasıyla dumanlar yükselirken yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ekleme: 9.08.2025 - 16:45
Yozgat'ta trafikte korku dolu anlar...

Yerköy ilçesi ile Çiçekdağı sınırında bir otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı ön kaput kısmından alev aldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Aracın alev aldığını gören vatandaşlar araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı.

Olay esnasında yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Çiçekdağı Belediyesi İtfaiye ekipleri araç yangınını söndürdü.

ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.