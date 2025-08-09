Yozgat'ta araç alev alev yandı

Yozgat'ta trafikte korku dolu anlar...Yerköy ilçesi ile Çiçekdağı sınırında bir otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı ön kaput kısmından alev aldı.Aracın alev aldığını gören vatandaşlar araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı.Olay esnasında yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Çiçekdağı Belediyesi İtfaiye ekipleri araç yangınını söndürdü.Araç kullanılamaz hale geldi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.