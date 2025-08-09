Valilik duyurdu! Denize girmek yasaklandı

Tüm yurtta sıcak hava dalgası etkisini gösterirken, Artvin genelinde ise olumsuz hava ve deniz şartlarının etkili olması bekleniyor.Bu kapsamda Artvin Valiliği, dikkat çeken bir uyarıda bulundu.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgede hava ve deniz şartlarının iki gün boyunca elverişsiz olacağı belirtildi.Açıklamada, dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2 metre, yer yer ise 3 metreye kadar çıkabileceği, rüzgarın ise kuvvetli ve çok kuvvetli eseceği bilgisi paylaşıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da yapılan uyarıda, vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.Açıklamada, '9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır' ifadelerine yer verildi.