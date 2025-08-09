TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Gültepe Tüneli'nde, İstanbul yönüne giden 2 otomobil, 1 kamyonet, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç çarpıştı.Yavaşlayan trafik nedeniyle tünel girişinde de 2 otomobil daha çarpıştı.Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.Ekiplerin kontrollerinde araçlardaki 5 kişinin yaralandığı belirlendi.Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere götürüldü.Kaza nedeniyle 2 şeritli otoyolun İstanbul yönünde araç yoğunluğu oluştu.Kazaya karışan araçlar yolun kenarına çekilirken, jandarma ekipleri tek şeritten kontrollü geçişleri sağlıyor.