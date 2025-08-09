  • USD: 40,55 - 40,63
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde, tünel içinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım aksadı.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı varTEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Gültepe Tüneli'nde, İstanbul yönüne giden 2 otomobil, 1 kamyonet, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç çarpıştı.

Yavaşlayan trafik nedeniyle tünel girişinde de 2 otomobil daha çarpıştı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin kontrollerinde araçlardaki 5 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere götürüldü.

TRAFİK KESİNTİYE UĞRADI

Kaza nedeniyle 2 şeritli otoyolun İstanbul yönünde araç yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçlar yolun kenarına çekilirken, jandarma ekipleri tek şeritten kontrollü geçişleri sağlıyor.