TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde, tünel içinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım aksadı.
TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Gültepe Tüneli'nde, İstanbul yönüne giden 2 otomobil, 1 kamyonet, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç çarpıştı.
Yavaşlayan trafik nedeniyle tünel girişinde de 2 otomobil daha çarpıştı.
KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin kontrollerinde araçlardaki 5 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere götürüldü.
TRAFİK KESİNTİYE UĞRADI
Kaza nedeniyle 2 şeritli otoyolun İstanbul yönünde araç yoğunluğu oluştu.
Kazaya karışan araçlar yolun kenarına çekilirken, jandarma ekipleri tek şeritten kontrollü geçişleri sağlıyor.
