Balıkesir'de deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD)alınan verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.03 sıralarında bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 6.98 km olarak ölçüldü.