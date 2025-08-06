Yatı parçalandı denizde kayboldu
Yalova'dan Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitmek üzere denize açılan iş adamı Halit Yukay’a ait yat, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu. Ekipler kaybolan iş adamını bulmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
İş adamı Halit Yukay, önceki gün sabah saatlerinde Yalova'dan yatıyla Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitmek üzere denize açıldı. Ancak kendisinden uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi. Yukay'a ait lüks yat, Marmara Denizi'nde Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu.
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Halit Yukay'a henüz ulaşılamazken Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Denizde ve çevre kıyılarda yapılan aramalarda şu ana kadar Yukay'a ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Halit Yukay'a henüz ulaşılamazken Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Denizde ve çevre kıyılarda yapılan aramalarda şu ana kadar Yukay'a ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.