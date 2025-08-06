Yatı parçalandı denizde kayboldu

İş adamı Halit Yukay, önceki gün sabah saatlerinde Yalova'dan yatıyla Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitmek üzere denize açıldı. Ancak kendisinden uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi. Yukay'a ait lüks yat, Marmara Denizi'nde Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu.Halit Yukay'a henüz ulaşılamazken Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Denizde ve çevre kıyılarda yapılan aramalarda şu ana kadar Yukay'a ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.