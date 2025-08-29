Meteorolojiden son dakika! İşte harita...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölümü, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay Kıyıları, Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak ve ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, yurdun iç kesimlerinde artacağı ve genel olarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 32°CAz bulutlu ve açıkEDİRNE °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 31°CAz bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu,KIRKLARELİ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 38°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar bölümü, Osmaniye, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ileKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkBURDUR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkNEVŞEHİR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 33°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 31°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 26°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 34°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutlu,TOKAT °C, 37°CParçalı bulutluTRABZON °C, 26°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKARS °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMALATYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açıkKuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5,Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, güneyi yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zaman zaman 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde kuzeyi 3,0 m, Görüş: İyi.Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 zaman zmaan 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.