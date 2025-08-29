  • USD: 40,94 - 41,02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan TEKNOFEST Mavi Vatan paylaşımı yaptı. Emine Erdoğan paylaşımında "TEKNOFEST gençliğiyle buluşan Mavi Vatan heyecanı, milletimizin yarınlarını aydınlatıyor. Dilerim ki bu ışık, Türkiye’yi denizlerde ve göklerde daima güçlü kılsın" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 29.08.2025 - 11:59 Güncelleme: 29.08.2025 - 12:02 / Editör: Muhammed Çınık / Kaynak: Sabah
Emine Erdoğan'dan teknofest paylaşımı...