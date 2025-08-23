Balıkesir'de deprem! AFAD duyurdu

  • USD: 40,85 - 40,92
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 23.08.2025 - 14:37 Güncelleme: 23.08.2025 - 14:43 / Editör: Fehmi Öztürk
Balıkesir bir kez daha sallandı.

Kentte geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.1'in ardından yeni depremler olmaya devam ediyor.

Sındırgı ilçesinde saat 14:16'da korkutan bir deprem meydana geldi.

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı.

YERİN 6.98 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Yapılan açıklamada depremin derinliğinin 6.98 km olduğu açıklandı.