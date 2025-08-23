Balıkesir'de deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir bir kez daha sallandı.Kentte geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.1'in ardından yeni depremler olmaya devam ediyor.Sındırgı ilçesinde saat 14:16'da korkutan bir deprem meydana geldi.AFAD depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı.Yapılan açıklamada depremin derinliğinin 6.98 km olduğu açıklandı.